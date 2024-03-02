高市議長母親辭世 康裕成：心中沒有遺憾

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄2日電）高雄市議長康裕成的母親吳雪瓊於2月27日辭世，享壽95歲；15日將在高雄市殯景行廳舉辦公祭。康裕成說，媽媽當天午睡時在家中安詳離世，她前一天有回家和媽媽聊天，心中沒有遺憾。

康裕成告訴中央社記者，媽媽很有福氣，在2月27日用完午餐後，於午睡時在家中安詳離世，媽媽在沒有病痛的情況下，也未麻煩到子女。她在媽媽離世前一天晚上，有回家與媽媽聊天，心中沒有遺憾只有感謝。

康裕成說，自幼媽媽就管教嚴格，要求坐要有坐相、站要有站相、吃要有吃相；自己結婚以前，媽媽都要求一定要晚上9時前返家，這也形塑康裕成相當自律的性格。

康裕成2021年底曾在社群媒體臉書（Facebook）上，分享自己擠在母親床上午睡的照片；康裕成說，擠到床上是女兒的特權。對於母親的愛溢於言表，照片中康裕成以自己的視角，拍下自己與母親依偎的模樣。

吳雪瓊民國21年於貢寮出生，後來考進台北市中山女中，在民國43年嫁給康裕成的父親康嘉裕，育有一女二男。吳雪瓊婚後以家為重，在家相夫教子，也隨丈夫在台電的工作搬遷全台多處。

康裕成說，母親在2008年寫下自己的生平，文章寫成後交由二弟保管，通篇文章中有大半篇幅談及丈夫，滿是驕傲；「媽以一篇文章總結她親愛的人生，我們晚輩以『以夫為天』4個字，向典範媽媽致敬。」

吳雪瓊的文章中提及，雖然婚後生活南北奔波很辛苦，但教育下一代有些成果相當欣慰，康裕成自北一女中畢業後考取台大法律系，並通過律師高考，而後任議員、議長。

吳雪瓊在文中說，自己婚後時常在家做手工藝貼補家用，雖然辛苦但能協助家中開銷；她也曾主動協助台電員工家庭、家屬，經常舉辦台電婦女知會等活動。（編輯：謝雅竹）1130302