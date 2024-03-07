花東縱谷景觀大道玉里路段拓寬 芒果路樹換樹種

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）交通部公路局花東縱谷景觀大道計畫目前於台9線玉里三民至三軒段進行拓寬工程，省道兩旁原有400多棵芒果樹，在交通安全為優先考量下，將移植它處，道路兩旁改種適合樹種。

公路局「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫」以融入安全、景觀、人本及生態等元素為設計理念，原本規劃「以路就樹」，成4條單線道，芒果樹原位置設置分隔綠帶，再往外多一條機慢車道。

不過，芒果樹每年結果季節常會掉落路面，容易造成機車族摔車。玉里鎮民代表吳新文今天告訴中央社記者，公路局玉里工務段每年要雇工在芒果樹開花時修剪、結果時要「打掉」果實，對安全確實有困擾。

吳新文指出，若「以路就樹」，芒果樹的中間是2條快車道，外側是混合車道，等於是4條獨立車道，而玉里鎮上有3家醫院，救護車往來頻繁，恐會造成道路堵塞或危險，「路樹重要，人命更重要」。

至於芒果樹將移往何處，吳新文建議，三民至大禹段的舊鐵道已拆除，目前荒廢，芒果樹移植過去，未來規劃如「玉富自行車道」般使用，以利民眾休閒與觀光。

交通部公路局蘇花公路改善工程處設計科長游勝凱接受記者電話採訪時指出，芒果樹將移植，3月開始斷根、修剪枝條，移植的地點未確定；未來會在拓寬後的道路兩旁回種約400棵路樹，何種樹種，目前未定。

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公路局表示，台9線三民至三軒段道路拓寬工程去年10月1日開工，三民聚落段道路拓寬工程今年3月1日開工，其中三民至三軒段全線路樹大多為芒果樹，三民聚落段有部分路樹為芒果樹。

公路局指出，由於地方民眾提出陳情，希望移除大禹里至三民里路段兩側的芒果路樹。去年11月8日由行政院公共工程委員會召開相關會議，結論就道路配置進行優化，包括優先以用路人安全為前提、整體考量台9線的車道配置，雙向4車道居中的道路配置具可行性，並請農業部協助路樹移植事宜，以交通安全為優先考量。（編輯：戴光育）1130307