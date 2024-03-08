台東版黃色小鴨超療癒 太平溪溼地花嘴鴨親子優游

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）近日台東網友傳遞訊息「台東版黃色小鴨來了」，台東市太平溪溼地花嘴鴨媽媽帶一群小鴨優游，親子畫面超療癒。台東縣環保局表示，人工溼地淨化污水成效良好，成生態樂園。

這幾天有民眾發現台東馬偕醫院旁的太平溪人工溼地，花嘴鴨媽媽帶著9隻幼鴨，在水中穿梭、覓食、戲水，「一家人和樂的畫面超療癒」。

鳥友獲悉後在遠處架上望遠鏡頭觀賞，捕捉療癒畫面。莊姓鳥友表示，溼地整治完成後，吸引許多鳥類棲息，今年更喜見花嘴鴨媽媽帶著「軍容壯盛」的小鴨悠游水中，模樣超萌，由於幼鴨頭部羽毛是黃色的，因此鳥友都說這是台東版黃色小鴨。

莊姓鳥友說，昨天他在溪邊待2個小時，看到小鴨緊跟媽媽身邊，沿著水邊草叢覓食，偶爾有貪玩或動作較慢的小鴨脫隊落單，鴨媽媽就會停下來，等全員到齊後才繼續向前行。為防範天敵侵襲，鴨媽媽警覺性非常高，稍有風吹草動，就帶著大陣仗隊伍集體逃亡。

莊姓鳥友說，花嘴鴨原本是每年3、4月北返的冬候鳥，可能受到全球暖化造成生物習性與棲地改變，近幾年來已成為台灣的留鳥，並且大量繁殖，而由於花嘴鴨會破壞剛種下去的秧苗，讓農民恨之入骨，每當插秧期就會上演「人鴨大戰」。

台東縣環保局表示，太平溪流過台東人口最稠密地段，早年沿岸民生污水直接注入溪流，導致下游與出海口水質惡化，台東縣政府在左岸規畫人工溼地，以自然生物處理法處理水中污染物，淨化沿岸民生家庭污水及事業放流水。

人工溼地從2014年啟用，每日可淨化2400公噸污水，並轉化為溼地養分，吸引眾多鳥類棲息繁衍，已成為野鳥認證的生態樂園。（編輯：郭諭儒）1130308

有鳥友在台東太平溪溼地發現花嘴鴨媽媽帶著一群小鴨悠游水中，畫面超療癒。（莊姓鳥友提供）中央社記者盧太城台東傳真 113年3月8日