高雄市國中自然學科競賽 207名學生組隊參加

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）第23屆高雄市國中自然學科競賽今天在五福國中舉行，由全市69所國中、每校3名學生代表組隊，共207名學生參加，挑戰化學、物理與生物實驗設計與操作，場面競爭激烈。

第23屆高雄市國中自然學科競賽由高雄市教育局主辦、五福國中承辦、國立高雄師範大學科學教育中心協辦，比賽上午9時30分開始，下午3時50分結束。

國中自然學科競賽吸引各校優秀自然學科學生比賽，各校以1隊3人為限組隊參賽。此外，比賽新增「桂冠獎」鼓勵國中女生踴躍參與科學實驗競賽，每組參賽女生必須超過2人以上。

競賽項目包括筆試、實驗規劃與撰寫報告，參賽學生須於指定70分鐘時間內，依據問題規劃實驗內容、執行實驗、討論結果並撰寫報告。透過校際間的競爭，提高學生團隊合作及探究與實作精神。

競賽獎項有「個人獎項」及「學校團體獎」，獎項並各有金銀銅牌與佳作。另外設置「桂冠獎」鼓勵國中女生參與科學實驗競賽，提升參與科學領域興趣，培養未來女性科學與科技人才。

賽程結束後，所有參賽同學隨即參加解題講座，由國立高雄師範大學科學教育中心各科評審教授針對同學表現進行講評，提供同學做為日後學習參考。

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教育局主秘歐素雯表示，高雄市投入資源鼓勵學校發展科學教育，致力推動各項競賽與體驗活動，以激發學生潛能與創意。高雄市每年10月由五福國中、鎮昌國小舉行科學園遊會均爆滿，全市到全國、國際科學展覽會中學生傑出表現。

教育局新聞稿指出，競賽活動因應12年國民基本教育課程綱要精神，培養學生問題解決的能力與素養。各項優勝得獎名單公告於高雄市112學年度國中自然學科實驗競賽網站（https://se.wfjh.kh.edu.tw）。（編輯：黃世雅）1130310