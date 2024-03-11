基泰賠償說明會 蔣萬安：派人出席全程協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北11日電）基泰大直持續有損鄰住戶陳情，台北市長蔣萬安表示，明天里長自發召開賠償說明會，市府會派人參加，若住戶與基泰未達協議，將要求基泰依照鑑定報告賠償金額1.2倍提存法院。

基泰建設位於台北市大直街的「基泰大直」建案，去年9月7日因開挖地下層不慎，導致周邊建物傾頹毀壞成為重災戶；而有議員質疑12日有一場「基泰大直」賠償說明會，卻拒民代及媒體關心，受損戶憂閉門還債恐遭矇騙。

蔣萬安今天出席力行國民小學活動中心新建工程開工動土典禮，被問及此事時表示，明天說明會是里長自發性主動召開，但市府會派人參加，若住戶與基泰之間沒有達成協議，也要求基泰必須依照鑑定報告賠償金額1.2倍提存法院。

蔣萬安重申，對於基泰事件，市府的態度始終堅定且一貫，就是確保受災戶跟周邊住戶權益，並要求基泰負該負的責任；而明天說明會，過程中如果有需要，市府人員都會在現場給予協助。

另外，媒體提問北市騎自行車環境改善問題，除了人行道不連貫、開放騎自行車的路段也不到4成。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔣萬安表示，要求交通局、新工處完整規劃自行車道與行人空間，聯外橋梁都有自行車的牽引道跟牽引溝；如果捷運站出口道路幅寬度不夠，也會進行拓寬。

此外，媒體提問因應囤房稅2.0修法，北市有很多單一自住戶受到加稅影響；蔣萬安說，可以理解中央要推囤房稅2.0，但要考量到自住戶的權益，除了跟中央溝通，也會請財政局研擬相關方案，降低對自住戶的衝擊。（編輯：李錫璋）1130311