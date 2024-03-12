騎馬漫步好療癒 花蓮研議助業者通過審查

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮山海美景，有人飼養馬匹載客漫步沙灘、溪谷，或飼養水豚、狐獴等可愛動物招徠民眾觀光消費，但大多未取得相關核可，縣府動保所表示，盼能協助業者通過審查，合法經營。

花蓮縣政府2022年8月公告「動物展演管理辦法」規定，其中展演場所應位於固定營業場所內，且符合土地法及建築法相關規定。但業者反映，申請動物展演許可證時，面臨申請場所土地與建築物應如何依循才能符合相關規定。

為此，花蓮縣議會今天召開「為完善花蓮縣動物展演許可證申請之審查規定」專案會議，邀集縣府農業處、地政處、教育處及9家業者出席討論、交換意見。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮表示，依據動動保護法，申請動物展演首先必須符合是社會教育機構、休閒農場或遊樂業資格；申請動物展演必須要在固定場所，此固定營業場所必須要符合土地法跟建築法規定。

周黃得榮指出，為協助業者通過審查，還邀請台灣動物園暨水族館協會給予動物福利評估和建議事項，提供較專業意見作為改善參考。

關於馬匹管理認定，周黃得榮說，免經許可的情況，農委會函示說明為經體育主管機關核准的馬術運動，若是免經許可之動展資格者，應是與立案的社福機構等合作，是否有向消費者收取費用，也須向主關機關報備。

飼養馬匹的工作室林姓業者說，有承接社會處個案做馬匹療癒，馬匹活動地點有時候會移動，範圍目前雖然在鳳林鎮，也會移動到南區，所以每一次移動都要申請嗎？場內建築物是已存在事實，若須拆掉再重新建新的，希望能夠合法、合規，不要再面臨裁罰，甚至有人惡意舉報造成困擾。

無黨籍縣議員魏嘉賢表示，過去曾碰到新興產業與各項觀光法規抵觸案例，花蓮目前只有新光兆豐農場、遠雄海洋公園這樣的大財團，才有財力在土地及建築相關法規中符合現行法令要求，對於其他一般業者，主管機關可否提出修正，針對花東地區因時、因地讓業者能夠暫時解套，保護遊客、民眾安全為前題。

會議主席、國民黨籍縣議員吳東昇指出，縣府在2022年8月公告開放指定動物展演資格，以領有營利事業登記及有動物展演事實之業者，且不符合「免經許可之動物展演類型條件方式或場所」資格者，以利業者提出申請予以納管。

吳東昇說，規定必須在固定場所、在特定時間展演才能申請，但在馬路上、溪邊出現馬匹，樣態非常多，是要依據何法源讓業者依循申請，希望相關單位研議後再次召開會議，讓業者能順利通過審查。（編輯：方沛清）1130312