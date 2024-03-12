雲來坊家鄉小館3/25熄燈 曾2年入選米其林必比登推介

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄12日電）又一家老餐館將歇業，高雄餐廳「雲來坊家鄉小館」連續2年入選米其林指南「必比登推介」，將於3月25日熄燈。老闆娘今天說，經營近30年雲來坊將畫上句點，「休養生息後未來可能再相見。」

「雲來坊家鄉小館」2022、2023年皆入選「必比登推介」，餐館位於高雄市苓雅區中山二路，店內僅有6桌，經營近30年，主打家常菜，店內的蝦仁滑蛋、筊白筍牛肉、冰糖元蹄、紅燒黃魚等皆是必點菜色。

老闆娘今天接受中央社記者電訪表示，過去跟老公一起經營「這家破館子」，長年來累積大批死忠老顧客，近2年用餐顧客年齡層明顯下降，一方面很開心年輕人也來吃家常美食，卻也造成老顧客一位難求，覺得很難過。

老闆娘說，近年孩子也一起幫忙，餐館內只有6桌，無法招待很多客人，也做得很累；長年以來自己都會替客人推薦、組合出適合的料理。

談起歇業原因，老闆娘還豪爽地說「很累啊，想休息了，需要養精蓄銳、休養生息，未來有可能以其他面貌再見面，但也很難說。」

為了回饋老顧客，老闆娘特定將歇業前最後一週留給老客人，她說，那一週只接老客人訂位，就不再讓新客訂位，也藉此機會跟老客人說再見。

「雲來坊家鄉小館」結束營業的消息傳出後，網路上哀號不斷，有網友說「入選必比登壓力果然很大，還有網紅推薦讓老闆娘忙不過來。」也有人說「再也吃不到老闆娘煮的菜，尤其是她豪邁的聲音，精準計算每桌的份量，推薦菜色更是一流。」

根據「必比登推介」網站介紹，雲來坊以新鮮食材炮製出各式家常菜餚，氣氛舒適，如在家用餐般輕鬆自在。招牌菜蝦仁滑蛋採用新鮮蝦仁與香濃雞蛋製作，十分滋味；筊白筍牛肉清甜爽脆，值得一試。

網站也指出，小店生意繁忙，婉拒下單後加點，建議先諮詢老闆娘，依據人數安排份量及菜色。適合小型聚會，惟僅設6桌，建議提前訂位。（編輯：謝雅竹）1130312