鄭朝方盼守護市民 中斗崙里集會所供免費法律諮詢

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（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）竹北市長鄭朝方今天表示，為守護市民權益，並與財團法人法律扶助基金會新竹分會攜手合作，於下週起的每週三下午2時至4時在中斗崙里集會所2樓，提供免費法律諮詢服務。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，鑒於民眾向竹北市公所陳情求助的案件層出不窮，發現多數因基本法律常識不足，導致衍生的問題不斷，為提升民眾法律素養、保障市民權益，竹北市公所盤整需求，開辦法律諮詢服務。

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鄭朝方今天向中央社記者說，透過與法律扶助基金會新竹分會合作，邀請律師在下週起的每週三下午2時至4時於在中斗崙里集會所2樓，提供法律支援渠道，能詢問如債務糾紛、勞工權益、不動產問題。

鄭朝方表示，市公所協助提供免費法律諮詢服務，盼讓民眾於最短時間內能了解法律問題，並透過專業分析協助判辨主觀、客觀因素所帶來的影響，也為民眾搭起溝通的橋梁，讓民眾能獲得法律的協助。（編輯：張銘坤）1130314