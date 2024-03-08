更多編輯台推薦新聞：
1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定
生活

1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠
生活

SMA健保給付取消限制最快5月生效 陳俊翰遺志助400患者全受惠

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力
運動

中職推舉任12強台灣隊教頭 曾豪駒：盼為台灣棒球貢獻心力

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？
生活

蘇丹紅辣椒粉風波延燒重點一次看 流向哪些產品？吃下肚怎麼辦？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全民公費流感疫苗開打3天接種1.6萬劑 最快2週內用罄
首頁 / 地方

竹北打造在地伴手禮 鄭朝方盼行銷城市特色

2024/3/8 15:28（3/8 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為振興竹北特色產業行銷優質好物，竹北市長鄭朝方（圖）8日指出，將推出「竹北嚴選禮盒」打造為伴手禮，後續導入竹北購物節，全力行銷在地特色。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月8日
為振興竹北特色產業行銷優質好物，竹北市長鄭朝方（圖）8日指出，將推出「竹北嚴選禮盒」打造為伴手禮，後續導入竹北購物節，全力行銷在地特色。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）為振興竹北特色產業行銷優質好物，竹北市長鄭朝方今天指出，將透過整合地方特色商品，推出「竹北嚴選禮盒」打造為伴手禮，後續將導入竹北購物節，全力行銷在地特色。

鄭朝方向中央社記者表示，這次竹北購物節預計在5月登場，將把經費投注在「關懷青年的深耕築夢」及「整合微創店家」與「多元商品結合」及「美學注入舊品牌」等，目前辦理店家相關說明會，以整合食衣住行各領域的店家。

他指出，現正規劃「竹北嚴選禮盒」，會選擇地方的食品或物品等，經評選後將成為竹北代表性伴手禮，後續公所會協助融入城市意象與美學等打造設計與包裝，也會全力行銷。

鄭朝方表示，入選的商品將透過專業團隊，實質幫助店家整理品牌及產品系統，讓購物節不只是一次性，而是可以幫助地方店家建立品牌與延伸，推動在地特色。

他指出，為振興竹北特色產業行銷優質好物，創建竹北嚴選伴手禮，竹北市公所召集在地店家，聆聽不同產業的分享，串連不同領域交流，盼能在共同合作下活絡竹北經濟。（編輯：戴光育）1130308

#鄭朝方
#竹北
#竹北市公所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.20