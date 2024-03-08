竹北打造在地伴手禮 鄭朝方盼行銷城市特色

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）為振興竹北特色產業行銷優質好物，竹北市長鄭朝方今天指出，將透過整合地方特色商品，推出「竹北嚴選禮盒」打造為伴手禮，後續將導入竹北購物節，全力行銷在地特色。

鄭朝方向中央社記者表示，這次竹北購物節預計在5月登場，將把經費投注在「關懷青年的深耕築夢」及「整合微創店家」與「多元商品結合」及「美學注入舊品牌」等，目前辦理店家相關說明會，以整合食衣住行各領域的店家。

他指出，現正規劃「竹北嚴選禮盒」，會選擇地方的食品或物品等，經評選後將成為竹北代表性伴手禮，後續公所會協助融入城市意象與美學等打造設計與包裝，也會全力行銷。

鄭朝方表示，入選的商品將透過專業團隊，實質幫助店家整理品牌及產品系統，讓購物節不只是一次性，而是可以幫助地方店家建立品牌與延伸，推動在地特色。

他指出，為振興竹北特色產業行銷優質好物，創建竹北嚴選伴手禮，竹北市公所召集在地店家，聆聽不同產業的分享，串連不同領域交流，盼能在共同合作下活絡竹北經濟。（編輯：戴光育）1130308