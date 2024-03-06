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竹北擬辦農民市集 盼打開農產品能見度、開拓通路

2024/3/6 16:55（3/6 17:01 更新）
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竹北農業面臨轉型，由傳統轉向精緻化，市公所日前舉辦農民沙龍，市長鄭朝方（後右）與農友們針對農漁牧業互相交流，未來要辦農民市集時也更能貼近民眾與農民需求，達到實質效益。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月6日
竹北農業面臨轉型，由傳統轉向精緻化，市公所日前舉辦農民沙龍，市長鄭朝方（後右）與農友們針對農漁牧業互相交流，未來要辦農民市集時也更能貼近民眾與農民需求，達到實質效益。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月6日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣竹北市公所今天表示，為行銷地方農漁產品辦理農民沙龍，邀請竹北市農會、竹北市各產銷班等交流，未來將合辦農民市集，打開竹北農產品能見度。

竹北市公所今天發布新聞稿指出，竹北農業面臨轉型，由傳統轉向精緻化，市公所日前辦農民沙龍，以與談、輕鬆的方式匯聚農民，針對農漁牧業互相交流，未來要辦農民市集，也更能貼近民眾與農民需求，達到實質效益。

市長鄭朝方說，未來開辦的農民市集將以城市、科技農夫為題，而此次辦農民沙龍是為與農民取得共識，也助農民行銷打開能見度、開拓展售通路以提升買氣，同時鼓勵農民建立品牌且優化增加識別度。

他說，未來要透過地產地銷、當季食材、食物安全等觀念，持續推動地方農特產，也要創建特色農民市集，讓採買民眾買的安心、吃的放心，以有效增加消費者黏著度、永續經營。

鄭朝方表示，竹北市公所為推展農村風光，去年也辦陌上花開藝術節行銷農特產，這也是農業品牌精緻化的開始。（編輯：李錫璋）1130306

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