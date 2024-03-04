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提倡防疫觀念 竹北推市場消費兌換禮券獲響應

2024/3/4 15:05（3/4 15:36 更新）
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竹北市長鄭朝方（左）4日表示，為提倡防疫並振興經濟，與竹北在地攤販協會與自治會合作，推出滿額送防疫好禮活動獲響應，盼讓防疫觀念深植家戶。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月4日
竹北市長鄭朝方（左）4日表示，為提倡防疫並振興經濟，與竹北在地攤販協會與自治會合作，推出滿額送防疫好禮活動獲響應，盼讓防疫觀念深植家戶。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年3月4日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣4日電）竹北市公所今天表示，為提倡防疫並振興經濟，與竹北在地攤販協會與自治會合作，推出滿額送防疫好禮活動獲響應，除成功宣導防疫從日常做起外，也帶動經濟效益與商機。

竹北市公所提供新聞資料指出，為推廣防疫行動，日前於竹北市場、仁義市場、新社市場等辦宣導，並有滿額贈防疫好禮活動，讓菜籃族成為街頭巷尾的宣導員。

竹北市長鄭朝方表示，季節轉換時是各類病毒活躍的好發期，竹北市公所與轄內竹北市場、仁義市場、新社市場合作，選在本月第1個週末以新台幣800元現金可換購等值買菜禮券，還可獲得由防疫抗菌潔手洗沐組，盼讓防疫觀念深植家戶。

鄭朝方指出，這次活動是竹北市公所首度嘗試，同時也搭配超值好禮提升換購意願，護民眾響應，而買菜禮券及加值贈品在1.5小時內兌換完畢，不僅強化防疫宣導外，也帶動市場的銷售與商機。

對於市場攤商反映盼未來能持續辦理，鄭朝方說，未來會視需求舉辦，開創多贏局面。（編輯：方沛清）1130304

#鄭朝方
#竹北
#竹北市公所
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