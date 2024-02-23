竹縣竹北宣導防疫 推出市場消費兌換禮券

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣竹北市長鄭朝方今天表示，為推廣防疫行動，將於竹北市場、仁義市場、新社市場等辦宣導，並有滿額贈防疫好禮活動，邀請民眾響應，共同變身防疫宣導員。

鄭朝方向中央社記者表示，為推動防疫觀念，選在人潮眾多的市場進行相關防疫宣導，包含有竹北市場、仁義市場、新社市場，也讓菜籃族成為街頭巷尾的宣導員。

他說，民眾在3月2日到上述3個市場及竹北市場攤集區、仁義市場攤集區等處購物，可以新台幣800元換購等值買菜禮券，即可兌換含天然精油成分的防疫抗菌潔手洗沐組，此禮券可於以上市場內及攤集區等購物使用，使用期限從兌換起至3月底止。

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鄭朝方指出，而在市場內的廁所洗手台也都有放置防疫抗菌潔手乳，供民眾攤商防疫使用，盼全面提升防疫措施，也邀請民眾要勤洗手、戴口罩、在外勿碰觸口鼻等，自身進行健康防護。

他表示，民眾若要購買此買菜禮券，兌換時間為3月2日，可於當天的上午9時至9時30分於新社市場側門（新國社區入口處）、上午10時至10時30分在竹北市場竹仁街第一出入口、以及上午11時至11時30分於仁義市場正門口進行兌換。（編輯：李錫璋）1130223