竹北市興建水岸市集園區 盼成市場新形象示範點

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹北市公所今天說，將興建「水岸市集園區River Bank 1」（原為東區市場），預計3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，要讓此案成為市場新形象示範點。

竹北市公所向中央社記者表示，市公所籌劃多年原於東區新建市場，在市長鄭朝方上任後重新檢討此案，並轉型為「水岸市集園區River Bank 1」，近日也有不少民眾關心此案進度。

鄭朝方向中央社記者說，「水岸市集園區River Bank 1」目前規劃為地上4.5層、地下2層，樓層分別有傳統市場、文創店鋪、親子活動學習中心、展覽與展演空間、青年共創園區與地下停車場等，滿足不同面向及民眾的需求。

鄭朝方表示，在經費部分，預計新台幣14億元，會持續向中央各單位爭取更多補助，達到完善建置，讓建設更符合地方需求。

他表示，此案按進度持續進行中，預計3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，也期望此案未來能打造市場的新形象，讓此案成為示範點。（編輯：李錫璋）1130222