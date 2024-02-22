更多編輯台推薦新聞：
OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業
科技

OpenAI影片生成模型Sora橫空出世 內容創作者憂失業

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園
文化

圖輯／台北國際書展搬進旋轉木馬 老少沉浸閱讀樂園

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院朝野協商達共識 邀陳建仁23日食安專案報告
首頁 / 地方

竹北市興建水岸市集園區 盼成市場新形象示範點

2024/2/22 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣竹北市公所今天說，將興建「水岸市集園區River Bank 1」（原為東區市場），預計3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，要讓此案成為市場新形象示範點。

竹北市公所向中央社記者表示，市公所籌劃多年原於東區新建市場，在市長鄭朝方上任後重新檢討此案，並轉型為「水岸市集園區River Bank 1」，近日也有不少民眾關心此案進度。

鄭朝方向中央社記者說，「水岸市集園區River Bank 1」目前規劃為地上4.5層、地下2層，樓層分別有傳統市場、文創店鋪、親子活動學習中心、展覽與展演空間、青年共創園區與地下停車場等，滿足不同面向及民眾的需求。

鄭朝方表示，在經費部分，預計新台幣14億元，會持續向中央各單位爭取更多補助，達到完善建置，讓建設更符合地方需求。

他表示，此案按進度持續進行中，預計3月5日進行工程委託專案管理採購案的規格標審查，也期望此案未來能打造市場的新形象，讓此案成為示範點。（編輯：李錫璋）1130222

#竹北市
#鄭朝方
#竹北市公所
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.48