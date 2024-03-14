新北議員遭性騷 藍綠聲援要求落實性平三法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北14日電）民進黨新北市議員張嘉玲日前跑行程涉遭人性騷擾，引起藍綠等朝野政黨聲援，在民進黨團提案下，新北市議會通過對張嘉玲聲援及要求市府、議會落實性平三法臨時動議。

張嘉玲12日召開記者會指控，她日前到新莊區跑行程，遭陌生男子強拉著手並親吻，她要求道歉時反遭對方嗆聲「妳把我送法院」，因此，她已到警局提告性騷擾。

由於政治人物地方跑攤時常可能遇到民眾涉及性騷擾的言行對待，因此，藍綠都對張嘉玲強力聲援，今天在民進黨團提案及在場議員全數同意下，議會通過聲援張嘉玲及要求新北市政府、市議會應落實性平三法，攜手私部門共同拒絕性騷擾臨時動議。

民進黨團總召張維倩表示，所有議員對張嘉玲遭性騷擾一事感到憤怒，大家也對此深惡痛絕，性平三法通過後，議會應有申訴防治措施，以保護議會人員及議員，開會時能更有保障。

國民黨團書記長陳偉杰指出，民意代表不分性別都是遭遇性騷擾的高風險族群，在與民眾互動時，不免常發生肢體接觸，但如果自身明確表達了拒絕和不舒服，民眾就應該要有同理心、停止騷擾。

他表示，國民黨議會黨團表示高度關注及憤怒，聲援民進黨議員提告，並請行政及司法機關查明事實，嚴懲性騷擾加害人。

張嘉玲表示，連日來感謝大家的關心，非常謝謝新北市議會全體議員不分黨派聲援。她希望大家能尊重議員行使公務職權，勿輕忽性騷擾。

她表示，無論是個人或團體、機關，都要正視性平教育及落實性平三法，新北市府與私部門攜手共同拒絕性騷擾，新北市議會也能從自身做起，盼共同努力建立性別平等意識及友善的性平社會環境。（編輯：張銘坤）1130314