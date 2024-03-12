跑行程遭男拉手親吻 新北議員張嘉玲怒告性騷擾

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市議員張嘉玲今天舉行記者會指控，她日前到新莊區跑行程，遭男子強拉著手並親吻，她要求道歉時反遭對方嗆聲「妳把我送法院」，她已到警局提告性騷擾。

張嘉玲今天在同當議員鄭宇恩、彭佳芸、廖宜琨等人召開記者會表示，她9日到新莊跑行程時，席間逐桌敬茶後，有人要求合影，但卻有1名陌生男子突然跑過來，強拉她的手及親吻。

她表示，當時向對方表達不滿並指責對方不可以親她，但對方竟然反罵「妳很假」，她要求道歉還遭對方意圖衝撞並嗆聲「妳把我送法院」。

張嘉玲表示，政治人物常可能遭到旁人有意無意的觸碰或撫摩，但不代表這是常態，尤其是女性政治人物，各不應該默許這種行為的發生。因此，她就向警方報案，並依司法程序進行。

由於對方是名醫師，其妻在接受電訪時為丈夫酒後失態表示抱歉，丈夫酒醒後也感到非常抱歉，她站在女性的立場，可以理解議員的不適並對議員感到非常抱歉，並希望議員能接受他們道歉。

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新北市府社會局社區發展與婦女福利科長蘇惠君表示，張嘉玲已向警方報案並移送社會局及檢方偵辦，社會局將送性騷擾防治審議會審議，若認定性騷擾成立將予行政裁罰，裁處1萬元以上10萬以下的罰鍰。

她表示，若司法認定性騷擾罪成立，在1事不2罰的原則下，社會局將不作行政罰，由法院依性騷擾防治法處被告2年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣10萬元以下罰金。（編輯：林恕暉）1130312