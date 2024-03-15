焚化廠空污是否超標 台東縣議會組專案小組調查

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）去年試營運的台東焚化廠，設置的監測數據屢遭民眾發現超標，環保局卻稱非超標，引起多名縣議員關切，縣議會今天成立專案小組調查。

台東縣環保局在焚化廠房前設有污染物電子看板，及環保局網站顯示即時監測數據，但屢遭當地民眾和環保團體發現數值超標，但環保局的理由讓民眾及民意代表一頭霧水，打擊民眾對焚化廠的信心。

台東縣議會這幾天進行臨時會，多名議員對焚化廠的空污是否超標提出質詢。

民進黨籍縣議員簡維國質詢表示，14日上午9時從網站截取的數據，二氧化硫標準值是20，當下顯示20.91，表情圖示從綠色笑臉變成紅色哭臉。環保局長郭建成回答稱只是瞬間測值，不能認定超標，須以小時平均值才能判定是否超標。

簡維國說，標準值是環保局給的，監測值也是環保局給的，明明顯示超標，卻說沒超標，如何讓大眾相信。

民進黨籍縣議員黃治維質詢表示，環保局長講超標講得雲淡風輕，但超標就是超標，如果不認，檢測標準及監測數據都是白設了，而且瞬間超標就是超標，如果可以用1小時平均值，乾脆用24小時平均值好了「永不超標」。

無黨籍縣議員林參天也表示，去年曾有民眾在廠外電子看板看到氮氧化物第1爐濃度是126ppm，第2爐100ppm，對照標準值是70ppm，環保局給的說法是當時正在做「調整」。居民納悶「監測數據也能調整？能調整的數據可信嗎？」這件事環保局到現在還說不清楚，且長期漠視。

郭建成回答議員的質詢表示，廠外看板顯示的是即時監測數據，網站則是前15分鐘的平均值，但是否超標，要以每小時平均值來算。目前的檢測數據公布方式，有檢討空間，目前是試營運期，就是要發現問題來據以改善。

國民黨籍縣議員楊招信提案，由縣議會組焚化廠專案小組調查，獲得議會通過。（編輯：黃世雅）1130315