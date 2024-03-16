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卓冠廷爭取二橋國小開放夜間停車 教局同意評估

2024/3/16 18:21（3/17 09:18 更新）
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民進黨籍新北市議員卓冠廷（前左背對者）邀集二橋國小、交通局、教育局、里長等相關單位赴鶯歌區二橋國小會勘，決議將二橋國小現有平面停車場於夜間規劃為能對周邊住戶開放的月租停車場，助解決尖山里、二橋里停車需求。（新北市議員卓冠廷提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月16日
民進黨籍新北市議員卓冠廷（前左背對者）邀集二橋國小、交通局、教育局、里長等相關單位赴鶯歌區二橋國小會勘，決議將二橋國小現有平面停車場於夜間規劃為能對周邊住戶開放的月租停車場，助解決尖山里、二橋里停車需求。（新北市議員卓冠廷提供）中央社記者楊侃儒傳真 113年3月16日
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（中央社記者楊侃儒、黃旭昇新北16日電）民進黨籍新北市議員卓冠廷今天表示，鶯歌區尖山里、二橋里停車位不足，爭取二橋國小校內停車場。經會勘後，教育局同意評估社區使用校內停車場夜間停車可行性。

卓冠廷今天在臉書（Facebook）指出，鶯歌區尖山里跟二橋兩個里人口成長接近至2萬人，導致停車位不足。他邀集二橋國小、交通局、教育局、里長、社區理事長等單位會勘，決議將在二橋國小現有的平面停車場，在夜間規劃為能對周邊住戶開放的月租停車場。

卓冠廷表示，除了將爭取教育局新台幣147萬元經費外，也將協助爭取交通局133萬元經費，將用來改善讓停車場設備、照明及改善鋪面等問題。

針對鶯歌二橋國小校內停車場開放社區停車使用的建議，教育局今天表示，兼顧社區居民使用與校園安全下，校方已研議改善計畫，將由教育局審核。

教育局說，停車場開放社區民眾使用，規劃牽涉設備、照明更新與鋪面改善，將依需求、經費，與交通局共同評估研議。交通局也表示，將依二橋國小提出的申請內容審查。（編輯：林恕暉）1130316

#鶯歌區
#卓冠廷
#教育局
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