彰化縣庄村福德宮土地公祝壽 80棚布袋戲團酬神

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（中央社記者吳哲豪彰化縣16日電）彰化芬園鄉縣庄村福德宮為幫土地公祝壽，今天請來80棚布袋戲團齊聚酬神，排列在縣芬路上長達1公里，場面壯觀，廟方說，參加的戲團一年比一年多，已成為地方大事。

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮主祀福德正神，去年為幫土地公祝壽，信眾們捐款邀來67棚布袋戲團，今年則有80棚布袋戲團演出酬神。

縣庄村福德宮主委郭哲榮接受媒體聯訪時說，廟方為幫土地公祝壽籌辦布袋戲公演，原本應在農曆二月初二「頭牙」、土地公生日舉辦，但為讓更多信眾參與，才選在今天演出。

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郭哲榮指出，以前安排1天演1場布袋戲連演60天，後來被抗議影響安寧，才改成讓所有布袋戲團1天1次演出，至於邀請布袋戲團演出的費用都由信眾捐獻，有人1次捐款的金額可邀請好幾棚布袋戲團，這幾年捐款人數不斷增加，活動規模也越來越大，成為地方上的大事。

前往欣賞布袋戲團演出的民眾指出，想要看到布袋戲團演出機會越來越少，能在芬園福德宮看到全台北中南的布袋戲團齊聚，真的很少見。（編輯：謝雅竹）1130316