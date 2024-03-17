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南投國姓鹿神祭登場 許淑華推薦國產優質鹿茸

2024/3/17 16:57
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（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）國姓鄉公所舉辦「鹿神祭」系列活動，主活動祭典、繞境、鹿茸養生宴今天登場，南投縣長許淑華出席說，國姓鄉國產鹿茸品質深受肯定，3月到6月是產季，歡迎來產地選購有保障。

養鹿是國姓鄉重要經濟產業，為讓更多人認識鹿茸及客家文化，國姓鄉公所昨天、今天舉辦「鹿神祭」系列活動，今天在南港村水鹿大街有農特產市集、鹿神踩街繞境等，許淑華、國姓鄉長邱美玲、農業部常務次長杜文珍等人出席參加鹿神祭典，場面熱鬧。

許淑華致詞表示，今年首次舉辦鹿茸養生宴，開放訂購即「秒殺」，證明國產鹿茸養生效果及品質深受肯定，3月到6月是鹿茸產季，歡迎重視健康養生的民眾來國姓鄉鹿茸產地選購最有品質保障的國產鹿茸；國姓鄉也是典型客家庄，縣府持續擴大推廣客家文化產業。

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杜文珍說，南投縣是全國鹿茸產業龍頭，鄉公所連年舉辦鹿神祭盛會，成功推廣行銷在地產業，更促進農村生活、生產、生態「三生」發展；客家委員會產業經濟處長江志成出席表示，補助國姓鄉新台幣260萬元籌辦南投縣客庄特色產業節，是推動客家文化最好投資。

今天鹿神祭主活動在南港村水鹿大街登場，有客庄健行、客家表演、彩繪水鹿公仔等活動，健行路線途經養鹿場，遊客可入內與水鹿互動；另外，多家業者提供生鮮鹿茸供抽獎，遊客消費滿額就有機會抽16台兩鹿茸，正值國姓鄉枇杷產季，也吸引民眾選購。（編輯：黃世雅）1130317

#許淑華
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