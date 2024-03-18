王惠美拜會鄭文燦 彰東都計案、中捷綠線延伸並行

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化縣長王惠美日前拜會行政院副院長鄭文燦，縣府表示，雙方在擴大彰化市東區都市計畫案達成區段徵收共識，並成功爭取彰東都市計畫審定配合中捷綠線綜合規劃時程，並行推動。

王惠美15日在立法院副院長江啟臣的安排下，北上拜會鄭文燦，爭取推動縣內各項重大建設，其中延宕近20年的擴大彰化市東區都市計畫案有大進展。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，鄭文燦在會中裁示，彰東都市計畫和台中捷運綠線彰化延伸段，因2個計畫互相牽連，行政院全力支持通過，擴大都市計畫採區段徵收開發為行政院政策，希望縣府支持並妥善與民眾溝通。

縣府表示，行政院原則同意只要彰東都市計畫審定，中捷綠線的綜合計畫就可報院，不用等到內政部都市計畫委員會核定發布實施，彼此不再互卡，2個專案時程對齊，將來彰東都市計畫及中捷綠線延伸工程也可同時啟動，將奠定彰化市百年發展旗艦指標。鄭文燦會中說，「20年的等待是值得的，因為等到了最好的開發方案」。

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縣府指出，彰東都市計畫案分為兩階段，第1階段的台化廠區目前列為優先處理方案，有不同意見者需協調，必要時由經濟部協助；第2階段行政院建議多劃設產業專區及安置區，縣府同意配合辦理，必要時可打破優先次序的劃分方式，計畫案去年12月15日已送內政部都委會審議。

為配合中捷綠線延伸及彰化鐵路高架化計畫，彰東都市計畫案規劃捷運路廊及預留3處場站位置，包括G19a站周邊地區打造80公頃「彰東AI體育運動園區」，作為國家運動訓練中心中部基地；G20站周邊地區定位為捷運聯開基地，提供商業、社會住宅使用，強化TOD（大眾運輸導向型發展）人本示範社區；G21站周邊地區定位「金馬21特區」，為彰化鐵路高架化與中捷綠線延伸線雙鐵共構區位，規劃大面積開放空間、高強度商業娛樂，打造為彰化新門戶。（編輯：唐聲揚）1130318