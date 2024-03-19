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清明掃墓需求 林口區第1公墓設服務站、流動廁所

2024/3/19 16:44
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（中央社記者王鴻國新北19日電）林口區公所為方便民眾掃墓時如廁等需求，特別於3月30日、31日及4月4日、5日在林口區第1公墓設置服務站及流動廁所；若紙錢交公所集中焚燒還可拿垃圾袋及抹草精油香皂。

林口區長廖武輝向中央社記者表示，每年掃墓時期，只要是假日，第1公墓都會湧現掃墓人潮，因此，公所3月30日起4天，在林口區第1公墓入口處設置「清明掃墓服務站」。

他表示，由於林口地區人口增加及車流量大，民眾掃墓前應留意交通情形，公所也於上述4天，每天上午7時至下午4時，開放林口區文化北路二段部分路段（中山路至福林路之間）兩側供臨時停車。

廖武輝表示，今年在服務站除了提供礦泉水、手套、濕紙巾、輕便雨衣及簡易醫療用品，供掃墓民眾取用外，還特別設置流動廁所供掃墓民眾使用。

他表示，為響應環保，民眾掃墓時若將紙錢裝入服務站提供的紙錢集中袋，公所加碼贈送5公升垃圾袋1包（20入）及抹草精油香皂1顆，讓大家使用後都能闔家除穢保平安。（編輯：方沛清）1130319

#林口
#廖武輝
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