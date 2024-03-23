台中人口將突破285萬 誠品生活等連鎖品牌搶進駐

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市人口即將突破285萬大關，看準人口消費力，「誠品生活480」進駐七期市政路，家樂福超市插旗大坑地區，今天先後開幕，日系美學家居品牌宜得利也在豐原區展店，搶攻消費商機。

台中市躍升全國第二大城後，截至去年底又成長20萬餘人，人口即將突破285萬大關。台中市經發局分析，除先天產業、區位條件優越外，交通重大建設完善、商業機能到位，都是企業看好台中投資環境的主因。

「誠品生活480」進駐七期市政路打造「城市美術館」今天舉辦開幕式，全店8層樓共7500坪，提供生活風格、文化閱讀、都會時尚、親子體驗、日常美食、主題餐廳等服務，1樓戶外廣場邀請台中花博策展人吳書原打造逾500坪綠帶映廊，作為休憩與展演空間。

董事長吳旻潔表示，2008年誠品和勤美集團合作打造勤美誠品綠園道至今16年，希望可在台中七期帶入城市生活美學的氛圍。「誠品生活480」強調藝術、攝影、建築等。還將提供食衣住行的享受，身心靈療癒可從「誠品生活480」出發。

餐飲部分也是一大亮點，獲得米其林餐盤推薦的台中台菜餐廳「膳馨民間創作料理」首度插旗百貨，進駐「誠品生活480」，瞄準外賓招待以及私人聚餐需求，店內設置4個包廂。試營運期間消費滿千元，可以新台幣480元加購椒鹽大元蹄。

台中市北屯區移入人口多，家樂福超市北屯總太店今天上午開幕，進駐有6000多戶數的總太底產美學聚落造鎮地區。家樂福表示，家樂福超市將滿足周圍總太2020、聚作、心之所向、青境等集合住宅的居民日常所需機能，成為貼近鄰里的好鄰居。

日系美學家居品牌宜得利也到豐原地區展店，豐原太平洋百貨宜得利家居22日開幕，這也是宜得利家居全球第999店，提供豐原山城等居民更多元的購物選擇。（編輯：黃世雅）1130323

日系美學家居品牌宜得利赴台中市豐原地區展店，位於豐原太平洋百貨的門市據點22日熱鬧開幕，這也是宜得利家居全球第999店。（豐原太平洋百貨提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月23日