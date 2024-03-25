中一中「爍夢」藝術節 7公尺長披風傳達勇敢追夢

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（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中一中美術班藝術節今天登場，適逢龍年，學生創作多件行星系服裝，分別象徵智慧、創新、幸運等，讓師長穿上走秀。其中長達7公尺的「飛龍在天」長披風，更傳達一中人勇敢追夢精神。

每年3月25日，台中一中美術班均會舉辦藝術節活動，展現一中學生創意、美學、人文素養。今年藝術節主題以「龍」意象發想，活動主題「爍夢」，學生們製作6套服裝，代表各大行星，由校長、5名老師擔任模特兒穿上走秀。

活動由高二生設計，高一生也加入製作團隊。總召陳亮妤表示，活動主題「爍夢」，講述1名熱愛繪畫的女學生，面對生活的挫折，某個夜晚帶著自卑與難過進入夢鄉來到夢幻星系，各個行星守護神擁有智慧、創新、幸運等能力，賦予女學生不同的能力，鼓勵她大膽追求夢想。

陳亮妤指出，寒假開始籌備活動，歷時1個月，服裝選用半透明、透明的材料象徵夢境中的景象。高一生陳資宜表示，平常多拿畫筆，對針線操作不熟，縫製衣袖時遇上困難，深怕沒弄好，師長上場「走秀」會變「走光」，最後搭配使用熱熔膠，順利完成作品。

學生製作了水星、冥王星、海王星等多個行星系服裝，其中，校長林隆諺穿上火星裝最為吸睛，以充滿熱情的紅色為主色調，長達7公尺的飛龍在天長披風，學生試過多種素材，最後選用材質輕巧又防水的塑膠膜，畫上金色巨龍、雲煙、龍珠等，象徵學生對未來迷茫豁然開朗後，勇敢追夢的一中人精神。

林隆諺表示，今年適逢龍年，一中生向來以龍族自居，今年藝術節主題呈現「龍」的意象構思、發想，學生對未來有迷惘、想像透過舞台展演。今天所穿的火星服裝象徵熱情、勇氣，他將承載學生給予的期許，以熱心、勇氣帶領一中人邁向未來。（編輯：謝雅竹）1130325