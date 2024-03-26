台南芒果花況不佳 立委盼農政單位及早因應

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）民進黨立委郭國文接獲農民反映，今年芒果開花著果率不佳，今天邀請農政單位官員、農會與農民代表前往山區現勘，預估4月底前可實際調查著果率，完整評估情況。

郭國文表示，近日接獲不少果農反映，今年南部溫差大，芒果樹開花較晚，著花著果率也差，包括南化、楠西、玉井等主要芒果產地都可能出現災害分布。

郭國文說，開花率不好，加上最近幾天氣溫高，著花著果率、結實率都會一路下滑，花況、著果率、產出三者雖沒有100%直接連帶關係，但可依序推估，針對產量過多或過少，所造成市場價格波動先行討論評估，今天現勘提供預判狀況參考。

民進黨立委林俊憲表示，先前接到基層反映，預計今年芒果收成不會太好，因此希望農政單位超前部署，不要等到農民陳情、消費者抱怨，應預判可能風險及早因應，才能將災害損失減到最小。

參加會勘的農糧署、台南農改場代表都指出，近日已派員前往各產區查看芒果開花狀況，預計4月中下旬可以實際調查著果率，完整了解哪些產區受災，以及受災面積等狀況。

郭國文表示，希望農糧署4月底前完成是否符合災損補助確認、產銷通路規劃等工作。（編輯：郭諭儒）1130326