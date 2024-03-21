郭國文辦座談 反對寶椿電力善化設天然氣電廠

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）民進黨立委郭國文今天在台南市善化區六德里活動中心舉辦座談會，針對寶椿電力公司有意在善化設置天然氣發電廠，邀集相關單位代表出席說明，並反對未獲地方共識就貿然設廠。

民進黨立委林俊憲也出席表達反對此案立場，他說，沒有經過地方共識、影響民眾生活的設廠計畫，就會「擋到底」，希望民眾放心。郭國文則說，業者規劃用地有9成是台糖土地，經協調後已有初步結果。

郭國文表示，台糖公司已說明，目前土地將供種甘蔗製糖，也沒有聯合開發計畫，經濟部及台南市政府也尚未收到業者申請。

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郭國文說，雖然南科園區有用電需求，但生活、生產不該混為一談，電廠興建地點應通盤考量。林俊憲也說，國家能源政策不該凌駕於民意之上，希望台南市政府及經濟部嚴加把關。

郭國文表示，能源發展固然重要，但只要危及到生活、生態，就是堅決反對，從大潮溝、九崴到現在的寶椿電力天然氣廠始終如一，會繼續監督，讓民眾安心過生活，已要求經濟部、台南市政府做出政策宣示，未來未經地方共識電廠計畫，一律不送環評、不審查。（編輯：謝雅竹）1130321