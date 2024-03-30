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迎中職開幕戰人流 國父紀念館站設3色導引地貼

2024/3/30 16:07（3/30 16:11 更新）
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中華職棒35年賽季30日晚間將在台北大巨蛋正式開打，台北捷運公司為因應大量人潮，特別在國父紀念館站增設綠、紫、黃3色地貼，引導散場旅客自動分流搭車。（台北捷運公司提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月30日
中華職棒35年賽季30日晚間將在台北大巨蛋正式開打，台北捷運公司為因應大量人潮，特別在國父紀念館站增設綠、紫、黃3色地貼，引導散場旅客自動分流搭車。（台北捷運公司提供）中央社記者陳昱婷傳真 113年3月30日
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（中央社記者陳昱婷台北30日電）中華職棒35年賽季今晚在台北大巨蛋開打，台北捷運公司呼籲球迷「看棒球、搭捷運」，並在國父紀念館站首度增設3色導引路線地貼，方便旅客隨顏色自動分流。

台北捷運公司發布新聞稿表示，中華職棒首場在台北大巨蛋開幕戰今天登場，為讓旅客搭車更順暢，在先前散場疏運經驗基礎下，此次在國父紀念館站實施綠、紫及黃3色地貼，引導散場旅客自動分流。

北捷說明，地貼分別指向左、中及右側通道，預期在大量人潮瞬間湧入情況下，可讓旅客直覺性地分散至不同車廂候車，搭配行控中心適時加派列車及車站人員疏導，能加快順利完成輸運。

北捷建議，大巨蛋散場旅客若由5號出口進入車站大廳，盡量選擇左側綠色通道行走，依人員引導至月台分散候車。（編輯：方沛清）1130330

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