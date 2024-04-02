台南400香科年 土城香將率先登場

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市定民俗「土城香」預定於11日起鼓、12至14日展開3天香醮，今天完成取水儀式，今年並首次開放外界「搏主會」，將到府城三郊五廟請佛，展現團結與和諧精神。

列為「南瀛五大香」之一的土城香，繼日前王船神尊開光後，正統鹿耳門聖母廟今天舉辦前往古鹿耳門聖母廟遺址附近「取水」儀式、王船出塢及宣傳記者會，準備迎接11日起鼓，在「台南400」香科年率先登場。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮致詞表示，土城香63年來首次開放外界搏主會，因此今年格外和諧，境內、境外一起為「土城香」共同付出，加上欣逢三郊海安宮、水仙宮和好，聖母廟將於6日到府城三郊五廟請佛，如果說今年土城香要以一個字代表，那就是「合」，三郊合、主會合、閤境合，人合，神就興。

廟方提供資料指出，今年土城香將在11日起鼓、12至14日展開3天香醮，進行送火王、焚油除穢、請王、鹿耳門媽刈香遶境、五府千歲王醮儀典，香境涵括七股區、安南區及本轄土城，轄境內有虎尾寮宋江陣、郭岑寮金獅陣、蚵寮角白鶴陣、砂崙腳八家將、青草崙百足真人蜈蚣陣5個陣頭，加上開路先鋒學甲寮慈興宮宋江陣、主壇海尾朝皇宮宋江陣、交陪友宮逾百頂神轎、數十陣頭相挺。

廟方指出，土城香限定物品「鹿耳門媽絲巾」印有鹿耳門媽慈祥面容，相當搶手，原本只有「隨香走」才有機會拿取，今年首度開放1000條讓信眾在5日擲筊求取，有興趣民眾可把握機會。（編輯：郭諭儒）1130402