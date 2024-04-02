新北稽查預售屋 揪出1違規5缺失

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（中央社記者高華謙新北2日電）新北市府查核預售屋建案，發現林口區「亞昕森匯」搭建銷售中心、樣品屋未取得設置或使用許可，工務局將依法查處；另查獲營業處所或銷售人員未備查共5案，已請業者限期改正。

新北市地政局今天發布新聞稿表示，在3月29日推案檔期前夕，聯手法制局消保官及工務局等機關進行年度首波預售屋聯合稽查，查核建案包括三重區世界芯A棟、世界芯B棟、大有豐光；林口區亞昕森匯、聯廣闊境；土城區和耀美居、皇翔泱美共7個建案。

地政局指出，因應平均地權條例新制已於去年7月1日施行，除銷售資訊及代銷契約於銷售前是否有完成申報備查，另預售屋買賣契約、廣告內容真實性、樣品屋設置許可、代銷業業務責任是否合乎規定都被列為查核項目。

此外，這次查核更加強檢視3大重點，包含銷售預售屋不得涉及散布不實資訊、營造熱銷假象或揪團壟斷等炒作行為；買賣預定單（紅單）不得約定賣方得保留出售、簽約權利或逾期沒收訂金等不利於買受人事項，及不得同意或協助買方轉讓等情事；以及預售屋簽約、解約都應於簽訂及解除契約日起30天內申報實價登錄。

有鑑於4月春假即將來臨，地政局地價科長蕭湘君提醒，新北市地政局網站建置「不動產交易安全專區」，有購屋需的民眾可先了解買房看屋注意事項，並可參考地政局已完成備查的預售屋買賣契約書。（編輯：戴光育）1130402