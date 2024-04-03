更多編輯台推薦新聞：
地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫
生活

地震後你家安全嗎？房屋健檢3步驟 注意梁柱及剪力牆斜向裂縫

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌
生活

圖輯／花蓮規模7.2地震市區2大樓嚴重傾斜 新北中和倉庫倒塌

中央社聲明

中央社聲明

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看
生活

採用時間電價更省電費？住家小商店怎麼選較划算？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震
首頁 / 地方

窗戶被震開 喵星人嚇跳15樓外牆平台獲救

2024/4/3 20:53（4/3 21:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮近海3日上午強震，全台有感。苗栗縣竹南鎮有隻橘貓地震當下受到驚嚇，往被震開的窗戶外跳，受困在15樓高的大樓平台處，所幸經動物保護防疫所人員協助，平安獲救。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月3日
花蓮近海3日上午強震，全台有感。苗栗縣竹南鎮有隻橘貓地震當下受到驚嚇，往被震開的窗戶外跳，受困在15樓高的大樓平台處，所幸經動物保護防疫所人員協助，平安獲救。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）花蓮外海今天發生芮氏規模7.2地震，全台強烈有感。苗栗縣竹南鎮有貓咪在家中窗戶被震開時，驚嚇往外跳，受困15樓高大樓平台，所幸經動物保護防疫所協助成功救援。

根據中央氣象署資訊，上午強烈地震，苗栗竹南震度達5級，位於15樓高的建築搖晃更加明顯，這隻橘貓的飼主表示，突如其來的地震把家中窗戶震開，頓時貓咪嚇到往外面跳，困在大樓外牆平台上。

飼主試圖利用漁網自行救貓，但貓咪始終不願進入網子，又擔心牠一緊張會跳開從高樓摔下，緊急透過地方臉書社團發文求助，網友紛紛提供意見，有人建議用竹竿、木板、長梯、甚至請吊車救援。

所幸最終苗栗縣動物保護防疫所從臉書得知訊息，派員前往，利用捕捉網，順利將橘貓平安救下，重回主人懷抱；飼主事後感謝防疫所協助，並說貓咪已經安全回家「正在吃罐罐壓驚」。

對於這次有驚無險，有熱心網友也留言提醒，家中有養貓的人要特別注意，保持空氣流通，別忘做好防護。（編輯：方沛清）1130403

苗栗縣動物保護防疫所3日表示，地震發生時有隻橘貓受到驚嚇跳窗，受困在15樓外牆平台處，所幸最終平安獲救，重回主人懷抱。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月3日
苗栗縣動物保護防疫所3日表示，地震發生時有隻橘貓受到驚嚇跳窗，受困在15樓外牆平台處，所幸最終平安獲救，重回主人懷抱。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月3日
花蓮3日上午強震全台有感，讓不少人心驚驚，在苗栗竹南一處社區高樓有貓咪更是嚇到往窗外跳，一度受困在15樓高平台，所幸動防所人員利用捕捉網成功救援。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月3日
花蓮3日上午強震全台有感，讓不少人心驚驚，在苗栗竹南一處社區高樓有貓咪更是嚇到往窗外跳，一度受困在15樓高平台，所幸動防所人員利用捕捉網成功救援。（苗栗縣動物保護防疫所提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月3日
#苗栗縣動物保護防疫所
#花蓮縣
#中央氣象署
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.12