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鼓勵長者出門社交 屏東建立敬老卡預警機制

2024/4/8 15:40
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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣全縣老年人口16萬1065人，為激勵長者保有健康社交互動，屏東縣政府攜手一卡通公司建立長者敬老卡預警系統，透過AI蒐集分析數據，在長者生活慣性出現異狀時及早示警。

屏東縣政府社會處長青科長林鼎雲告訴中央社記者，敬老卡為實名制，透過數據蒐集可得知長者日常活動範圍，建立行動軌跡常模。假設長者敬老卡使用頻率出現變化，AI會依照頻率增減作預警。

林鼎雲說，初步規劃是敬老卡使用者在申請卡片時留下家屬聯絡電話，透過簡訊發送預警，若無聯絡人，社會處將派志工關懷長者。

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屏東縣政府新聞稿指出，申辦敬老卡長者目前有6萬6433人，為鼓勵長者多加使用，3月起65歲以上長輩持屏東敬老卡搭乘公車、小黃公車及台鐵等大眾運具或34處指定地點靠卡，活動期間累計20趟，可至全台4大超商兌換價值100元回饋餐食券，每人1次為限，共計1萬5000份。

達成任務的長輩，一卡通公司將於次月20日發送簡訊通知符合資格者，也會同步提供名單至超商系統，當日即可兌換，兌換期限至今年8月31日。為便利6月累計使用符合資格者，將於7月10日發送簡訊通知並開放兌換。詳情可至活動網址：https://www.i-pass.com.tw/Preferential/Detail/2960，活動相關問題可撥打一卡通專案服務專線（07）262-1635。（編輯：孫承武）1130408

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