增加台灣競爭力 僑委會鼓勵僑生留台就業

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）僑務委員會今天在高雄舉行「僑生就業說明會」，僑委會副委員長呂元榮出席表示，僑生有跨文化、多語言優勢，希望讓僑生畢業後能留在台灣工作，企業端也能夠友善聘用，為台灣社會增加競爭力。

呂元榮出席致詞表示，今天的說明會，希望讓僑生有機會順利找到工作，也讓企業能友善聘用僑生。4月20日及27日將在台北、高雄分享相關資訊，另外北中南東也會辦理為企業端進行的說明會，讓企業知道如何晉用僑生。

呂元榮說，鼓勵僑生留台就業，除了讓僑生能發揮所長，也對增加台灣社會競爭力有幫助。僑生有在地化、國際化優勢，在台灣生活多年，有跨文化領域、多語言優勢，對企業來說，也是前進海外重要的助力，可擔任企業海外發展幹部。

呂元榮表示，根據統計，2014年至今，已有僑、外生4萬8000人留台就業，其中約2萬1000人是僑生，可見很多企業喜歡僑生，僑生也有意願留在台灣就業。

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他並指出，僑委會與教育部攜手合推「3+4」學程，3年高中職加上4年大學教育，7年一貫技術訓練，也開設關鍵發展核心課程，包括工業製造、營造、機構看護、農業、電子商務等，培養出許多優秀的技職專業學生。

呂元榮說，台灣有52個建教合作的高中職，有約2萬名學生，其中8000名是僑生，僑生到台灣讀書、學習技術，將來畢業後投入台灣就業市場，而企業也能聘用有才華的僑生，為產業增添生力軍。（編輯：黃世雅）1130409