大甲媽祖遶境 彰化特製環保攻略電子地圖

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）大甲媽祖回鑾預計11、12日行經彰化，縣府為避免環境髒亂，特別整合遶境路線上設有資源回收設施及奉茶、公廁的點位，製成環保攻略電子地圖供信眾查看。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動，鑾駕於4月6日進入彰化，回鑾行程預訂4月11、12日行經溪州鄉、埤頭鄉、田中鎮、北斗鎮、田尾鄉、永靖鄉、員林市、大村鄉、花壇鄉、彰化市等鄉鎮市。

彰化縣環保局今天發新聞稿，為了方便信眾丟棄垃圾及資源回收品，整合遶境路線上設有資源回收設施及奉茶、公廁的點位，製作「大甲媽祖遶境-環保攻略」電子地圖，讓信眾一手掌握所有資訊，力行「遶境不留廢」環保作為。

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環保局指出，為鼓勵民眾落實資源回收及源頭減量，結合清潔隊在沿線設置資源回收兌換站點，民眾只要持指定資收物即可到指定地點兌換宣導品；民眾到環保局宣導攤位出示環保餐具、自備水壺等減廢環保作為，也可獲得宣導品。

環保局統計，民國112年資收物兌換活動超過3000人參與，累積回收3萬4682公斤資源回收物，相較111年提升11.5%。電子地圖連結為https://reurl.cc/OVonn9。（編輯：陳清芳）1130410