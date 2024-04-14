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明志科大4/17就博會 69廠商釋出2800職缺

2024/4/14 18:14
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（中央社記者王鴻國新北14日電）新北市政府勞工局表示，為了達到畢業即就業，將於4月17日在明志科技大學舉辦校園就博會，將邀請69家廠商參展，預估將釋出2800個職缺，最高月薪可達55K。

勞工局今天發布新聞稿，局長陳瑞嘉表示，明志科大近年力推AI跨領域學習課程，設立AI研究中心，吸引科技製造業廠商熱烈詢問。

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他表示，這次徵才活動共有69家廠商參與，分析上，以科技製造業最多，佔總廠商家數近7成，其中，鎰福電子電源研發工程師月薪55K起跳，翊嘉電子的課長薪資也最高上看55K。另有其他機構工程師及韌體工程師，以及永慶房產集團徵才月薪50K起跳。

勞工局表示，校園就博會繼明志科大後，其餘還有4月30日致理科技大學、5月有宏國德霖科技大學、真理大學、東南科技大學及亞東科技大學等場次，歡迎有求職意願同學及市民們密切關注。（編輯：方沛清）1130414

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