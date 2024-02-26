新北18家保全業者工時長薪資低 共挨罰141萬元

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市勞工局公布113年度第1波違法雇主名單，有18家保全業者遭罰，主要是低價競標社區管理，導致保全員工資遭壓低至未達法定基本工資且超時工作情形嚴重，共遭罰141萬元。

新北市政府勞工局今天發布新聞稿指出，今年第1波違反勞動基準法、職業安全衛生法、性別平等工作法、勞工退休金條例的雇主名單，共有371家業者違法，開罰金額高達新台幣1900萬元。

勞工局表示，裁罰金額前2名為統聯客運及淡水客運，雇主因有使勞工超時工作，或更換班次時未給予勞工適當的休息時間，且多次違反同一規定，各遭加重裁罰80萬元及73萬元。

另外，從這波違法名單發現，有18家保全業者遭裁罰，違法態樣以工資未達法定基本工資及使勞工超時工作情形較為嚴重，依違反勞基法遭開罰金額共計達141萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，現今多數社區管理委員會將社區保全業務外包給保全公司處理，業主（管委會）為降低成本導致保全業間削價惡性競爭，愈低價者得標，首當其衝就是第一線保全人員的勞動權益。

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陳瑞嘉表示，實務上，保全工作者的薪資是以基本工資為基礎，按照實際工時與一般工作者正常工時的差額等比例增加，但保全業者以低價得標從中抽取利潤後，再以低於基本工資比例的薪資僱用保全員，以及讓保全員每日工時長達10小時。

他指出，為避免保全服務提供的品質受到影響，相關業主（管委會）應一同遏止削價競爭的風氣，從源頭改善保全員的勞動條件，共同創造良好勞動環境。（編輯：戴光育）1130226