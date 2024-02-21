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新北就業博覽會23日登場 53廠商設攤逾2000職缺

2024/2/21 20:07
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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市政府勞工局今天表示，23日上午10時至下午2時在新北市政府6樓大禮堂舉辦新春就業博覽會，共邀請53家廠商提供超過2000個工作機會，歡迎大家作伙來找好頭路。

勞工局發布新聞稿指出，目前產業內需市場持續升溫，為協助有年後求職、轉職需求的民眾，23日上午10時至下午2時在新北市政府6樓大禮堂舉辦新春就業博覽會。

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新北勞工局長陳瑞嘉表示，就博會共邀請53家廠商提供超過2000個工作機會，其中，最大宗求才行業為旅宿餐飲業，職缺數占比5成2，其次為零售量販業，占比約2成。

陳瑞嘉指出，在待遇方面，有3成1的職缺起薪破40K，鼎泰豐招募料理廚師月薪上看57K，肉多多火鍋店主管、點點心外場儲備區經理月薪55K起，知名淨水品牌代理商台灣愛惠浦也開出50K誠徵機電工程師。另外現場提供約450個兼職職缺，有彈性工作時間需求的民眾可把握良機前來應徵。（編輯：郭諭儒）1130221

#陳瑞嘉
#新北市政府勞工局
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