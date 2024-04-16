防路樹倒塌 北市府推光學雷達監測5月試辦

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市中山北路路樹去年倒塌壓死騎士，議員林珍羽曾建議透過科技監控，她今天在議會質詢追問後續，北市公園處指出，5月在中山北路一段將試辦以光學雷達監測約60棵路樹。

台北市議會工務委員會上午召開會議，台北市工務局等單位列席進行工作報告，台灣民眾黨議員林珍羽質詢，中山北路一段去年曾發生路樹傾倒，造成機車騎士被砸身亡事件，同日在台北捷運六張犁站旁也有路樹傾倒，女路人遭壓傷腳。

她說，去年在市政總質詢時曾建議北市府仿效新加坡採用科技遠端等數位方式監控路樹，市長蔣萬安當時回應會研擬，但市府至今未提出相關作為且提供給議會的工作報告也未提到，追問出席委員會的市府官員目前是否有規劃透過科技監控路樹政策。

北市公園路燈工程管理處表示，去年底已完成路樹和公園樹木的普查工作，並移除有狀況路樹，至於議員建議參考新加坡的光學雷達監測路樹，已規劃針對中山北路的路樹進行試辦計畫。

公園處官員會後接受聯訪表示，為防北市路樹倒塌，規劃以光學雷達監測路樹試辦計畫，時間從5月開始，地點以中山北路一段約50至60棵包含分隔島的路樹，監測方式有固定式、手持移動式、車載式。

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公園處指出，考量派員目視觀察路樹可能出現誤差，透過光學雷達監測會更精準，監測包含樹木高度、樹冠密度、傾斜角度等內容，前期規劃3個月一次，分階段進行。

公園處表示，以光學雷達掃描路樹後資料會與過去圖資等資料比對，若發現路樹傾斜角度過大等狀況，會再派專人詳細檢查路樹，3種監測都會在試辦計畫內執行，後續會評估包含費用等優劣勢，再決定採用監測方式。（編輯：張銘坤）1130416