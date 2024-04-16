顏振發跨界時尚 合作精品品牌打造藝術牆

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）國際精品攜手台南國寶級手繪電影看板大師顏振發，與台灣藝術家蔡濰任協作，在台南市美術館1館臨南門路牆面打造大型藝術牆，相當引人注目。

時尚品牌古馳（Gucci）將在南美館1館辦「GUCCI ANCORA時尚藝術展演」，原本沒任何圖案的牆面換上構圖簡潔但相當具設計感外觀。

台南市長黃偉哲晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，Gucci再攜手顏振發，與蔡濰任協作聯手打造義大利藝術家創作，詮釋時尚潮流融合傳統工藝，傳達台南獨具的文化魅力給全世界。

據南美館提供資料，GUCCI ANCORA時尚藝術展演及Gucci Art Wall藝術牆系列活動4月20日到6月30日在南美館1館登場。

南美館說，顏振發與蔡濰任團隊4月初進駐開始作業，細分牆面為若干小格，精密丈量打草稿後逐一上色，與手繪電影看板手法完全相同，但難度更高。顏振發雖曾與Gucci合作手繪藝術牆，但這次面積是上次4倍，「放大」顏振發手繪電影看板實力，製作巨型藝術牆，挑戰很大。

南美館表示，GUCCI ANCORA時尚藝術展演採預約制，歡迎民眾造訪感受巨大藝術牆及時尚藝術展演魅力。（編輯：李明宗）1130416