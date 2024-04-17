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馬祖北竿鄉親病況危急 海巡派艇協助至南竿送醫

2024/4/17 16:28
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（中央社記者潘欣彤連江17日電）馬祖最大島南竿與其他島之間交通船僅白天行駛，15日傍晚北竿賴姓鄉親出血嚴重，海巡署當晚獲報後立刻派艇馳援，及時將賴姓鄉親送到南竿就醫。

海巡署第十一巡防區指揮部今發布新聞稿指出，15日傍晚5時許，接獲北竿衛生所通報，賴姓民眾因上臂人工血管破裂出血嚴重，但由於島上無專科醫生與設備，經評估有就醫急迫性，即通報馬祖海巡隊。

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艦隊分署馬祖海巡隊獲報後，立即緊急派遣PP-10072艇，至北竿白沙港接駁傷患、醫護及陪同人員，並以最大安全航速行駛至南竿福沃港碼頭，並由金馬澎分署第一0岸巡隊福澳安檢所人員，協助接駁傷患上岸後，交由救護車送往連江縣立醫院急救。

馬祖海巡隊指出，馬祖4鄉5島間均需靠船接駁，若錯過航班時間，往南竿縣立醫院之緊急醫療需求僅能向海巡求援派艇協助後送就醫。海巡肩負救生救難重任，接獲報案後會全力以赴，確保民眾生命財產安全。（編輯：林恕暉）1130417

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