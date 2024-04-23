北市檢討空污事件應變流程 1小時10人陳情即啟動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北23日電）新北深坑2月大火導致異味瀰漫並引發民怨，台北市環保局今天表示，已檢討空污突發事件應變流程，未來只要1小時內接獲超過10件陳情，就會啟動相關機制並向上通報。

台北市環保局今天赴市議會教育委員會進行工作報告，在未來施政重點部分，局長徐世勲指出，因應深坑大火事件，已由台北市副秘書長張溫德邀集相關局處召開專案檢討會議，修正空氣污染突發事件應變流程。

徐世勲說明，未來只要1小時內接獲超過10件陳情，或2小時內接獲超過15件陳情，或超過3名以上里長或民意代表反映，就會向上通報至環保局副局長及局長，隨即啟動橫向聯繫，並透過新聞稿、臉書粉專等管道向市民說明。

徐世勲指出，若影響程度更大，則會通報市府副秘書長，甚至成立府層級的應變指揮中心。

國民黨議員秦慧珠指出，深坑大火當天，環保局稱派員至文山區以手持式設備檢測皆符合規定，但居民鼻子就是有聞到異味，機器檢測標準是否應一併檢討。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同黨議員李明賢也質疑，環保局檢測數據和民眾感受截然不同，除了檢討通報機制外，應去改善兩者間的落差，例如提升檢測設備敏感度或方法。

徐世勲坦言，臭味較難以量化，也較難直接檢測；環保局副局長邱一流補充，的確從這次事件得到教訓，不能單純仰賴儀器檢測結果，所以未來只要有火警，就會立刻模擬擴散狀況並向民眾說明，避免造成恐慌。（編輯：方沛清）1130423