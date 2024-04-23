安坑輕軌十四張站內市集 4/27起4週陸續登場

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北市安坑輕軌去年至今累積運量達200萬人次，繼4月20日開放安坑機廠景觀平台後，十四張站自4月27日起將陸續推出4週假日站內市集，包括甜點、蔬食、植物與二手市集等。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，安坑輕軌十四張站不但可以轉乘環狀線，更是沿線擁有較大腹地的捷運車站，自4月27日起推出4週假日市集，首先登場的是4月27日「甜在心市集」，有眾多精緻手作甜點，包括手工達克瓦茲、法式經典可麗露、巴斯克乳酪蛋糕與酒香提拉米蘇等。

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捷運公司指出，5月4日將推出「小老闆X二手」市集，不僅能逛二手物，也讓孩子有機會體驗當老闆、賣自己的二手物品，後續還有5月25日蔬食市集及6月15日植覺市集。

此外，捷運公司獨家推出「路線風景尺」，包括淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線各1款，不但具文具實用功能，每款風景尺有不同營運路線鏤空線條設計，可畫出不同圖案。只要購買3張新台幣50元的輕軌一日票，就可隨機獲得任一路線的風景尺1款，一日票可當天不限次數搭乘。（編輯：戴光育）1130423