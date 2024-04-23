蘭花生技園區規劃擴大 轉型花卉產業創新園區

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（中央社記者楊思瑞台南23日電）民進黨立委陳亭妃今天邀相關單位在台南市議會座談，盼更多資源挹注台灣蘭花生物科技園區發展，農業部說明中長期規劃擴增園區面積，推動轉型為「花卉產業創新園區」。

陳亭妃致詞表示，蘭花生物科技園區由地方提升為中央層級納管2年多來，她持續追蹤相關預算規劃，直到15日以及昨天看到2個計劃提報出來，加上明年是亞太蘭展，場地路面整平、光罩延伸、固定廁所興建、漏水改善以及副場館的整修都是優先處理項目，因此總共是3筆預算。

她說，蘭花是台灣外銷產值最高的植物類農產品，但蘭花生物科技園區開發至今邁入第20年，已有硬體設備老舊問題，尤其自來水管線有待改善，無法澆水蘭花就無法存活，公共管線改善計畫是首要任務，明年預算務必優先處理。

陳亭妃強調，3筆預算缺一不可，要求農業部務必在2025年台南主辦亞太蘭展前把國際態勢做出來，展現台灣蘭花產業優勢。

農業部農業科技園區管理中心主任秘書黃啟峰表示，農業部已陳報民國114至117年短程「台灣蘭花生物科技園區設施升級計畫」，總經費共新台幣7.28億元，優先改善公共管線設施，工程包括自來水管管徑增大及增壓工程、污水管納管修復工程及2座廢（污）水廠設施修繕工程等。

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他說，另外，陳報114至119年「花卉產業創新園區」中長程公共建設計畫，總經費共89.85億元，推動蘭花園區轉型「花卉產業創新園區」，範圍涵蓋既有蘭花園區175公頃，及緊鄰西南側新增擴120公頃二代園區，期待以既有園區為基礎，鞏固並發揮台灣花卉產業優勢。

台南農業局資料指出，為超前部署2025年台灣國際蘭展與亞太蘭展2大國際級蘭展同時於蘭花園區舉辦，農業局建議農業部籌組「蘭展策展諮詢委員會」，並向農業部爭取場地優化經費，盤點蘭展場域需修繕項目，將持續追蹤相關進度。（編輯：郭諭儒）1130423