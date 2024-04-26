數位部與北港朝天宮合作 推「5G數位藝閣」迎媽祖

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（中央社記者蔡智明雲林縣26日電）數位發展部數位產業署與雲林縣北港朝天宮合作，推出全國首座「5G數位藝閣」，今天起在朝天宮旁展開為期3天的慶典助陣活動，民眾不用隨著遶境隊伍也能體驗媽祖遶境的情況。

為響應一年一度的「北港朝天宮迎媽祖」遶境活動，數位部產業署委由資策會策劃執行以「觀犁炮、藝閣遶境」為主題，利用5G電信網路的高速率、低延遲、大頻寬特性，推出「5G數位藝閣」，打造媽祖遶境沉浸式體驗。

雲林縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀、文觀處長陳璧君等人今天到場親自體驗數位藝閣，感受媽祖遶境犁炮的震撼，並透過變妝鏡體驗藝閣裝扮。

張麗善接受媒體聯訪說，「北港朝天宮迎媽祖」與「北港進香」兩項重要宗教慶典，被列入國家重要民俗文化資產，透過AI科技與5G應用，得以傳承傳統宗教文化。

蔡咏鍀表示，很多人小時候沒機會裝扮古代人物登上藝閣遶境，透過「5G數位藝閣」就能夠體驗裝扮的樂趣。

數位部指出，民眾只要來到「5G數位藝閣」，無需隨著遶境隊伍也能異地、即時、觀看體驗遶境的精彩實況。也可用「AI神仙變妝鏡」，利用AR擴增實境技術與AI化妝鏡，化身民俗故事中的仙人角色，一嚐真人扮仙趣味。

此外，設有「互動許願池」利用互動投影技術，營造擬真水池，結合媽祖娘娘、文昌帝君、註生娘娘的Q版造型，民眾可透過投擲令籤的許願方式，Q版神明就會顯現，並賜給民眾求得的祈福籤詩。

數位藝閣地點位於北港鎮大同路266號，開放時間26日下午4時至7時、27日上午8時至晚上8時、28日下午1時至晚上9時。歡迎來體驗。（編輯：黃世雅）1130426