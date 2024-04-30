北市設微電腦修護科特教班 產學合作助考照就業

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）協助特教生培養專業就業技能，台北市內湖高工創立微電腦修護科特教專技班，並在今天與景文科大及百事益國際簽訂合作備忘錄，提供特教生至工廠實際操作機會並輔導考取專業技術士證照。

台北市立內湖高工今天舉辦微電腦修護科特教專業技能班備忘錄簽署儀式，校長林俊岳表示，特教生被輔導就業多是往餐飲業、服務業或汽車美容方向，但微電腦修護科屬於電機與電子群科，更著重專業技能與知識。

林俊岳指出，微電腦修護科專技班自110學年度開設以來，首屆學生即將畢業，其中7人已取得電腦軟體應用丙級技術士證照、9人取得工業電子丙級技術士證照，且大部分學生考量自身能力銜接職場程度後，仍希望繼續就學充實自我。

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他表示，內湖高工今天正式與景文科技大學及技嘉科技集團旗下的百事益國際公司簽訂合作備忘錄，確立課程及實習資源，預期往後每屆可招收15名學生，提供自高2起每週一次上產線實際操作的機會，並輔導考取證照，更能接軌科技產業需求。

台北市教育局指出，包含微電腦修護科在內，台北市已設置大安高工機械修護科、松山家商銷售事務科、南港高工汽車修護科、惇敘工商汽車修護科、稻江護家美容造型科、滬江高中餐飲技術科，共7校7科特教專技班，未來預計再開辦家電技術科、銷售事務科等不同專業科別，盼提供所有學生更多職業可能性。（編輯：戴光育）1130430