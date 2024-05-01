台中東區干城好宅規劃486戶 預計117年底完工

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）台中市東區干城好宅今天動土，台中市長盧秀燕表示，規劃486戶，預計117年底完工，台中市完工加上興辦中的社會住宅已邁入6590戶，將以1萬戶為目標加速推進。

今年繼中央公園好宅開工後，東區干城好宅今天舉行動土典禮，預計民國117年底完工，盧秀燕在典禮中致詞表示，東區干城好宅規劃486戶，今天開工後，讓台中完工及興辦中的社宅建已達6590戶，將以1萬戶為目標加速推進。

盧秀燕指出，中央也預計要在台中市蓋8000戶社宅，連同台中市政府興建的社宅，屆時台中市將有1萬8000戶社宅，如何讓青年朋友、弱勢族群及原住民朋友落實居住正義，是她重要的施政目標之一。

台中市住宅發展工程處表示，「東區干城好宅」位於台中車站生活圈，基地特色為文化、交通、商業、休閒、生活機能便利等一次到位，且鄰近台中驛、帝國糖廠湖濱生態園區、樂成宮、綠川等文化古蹟。步行5分鐘可到達台中車站，周邊有秀泰影城、三井LaLaport及鐵鹿大街等百貨市集，還有新民市場、建國市場等。

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住宅處指出，「東區干城好宅」以「生態綠島」為設計概念，規劃地下4層地上21層建築物；地面層設有店鋪、2樓為社會服務站、小作所、共享廚房、舞蹈教室、身心障礙社區式日間作業設施，引進專業團體進駐，是社區與附近住民共同分享與研習場所。3樓以上居住單元則提供了1房型、2房型共486戶的優質好宅。

有關台中好宅申辦政策，住宅處說明，台中提供優惠的「567777」社宅租金折數方案，今年3月4日更修正「台中市社會住宅出租辦法」，符合經濟或社會弱勢者的關懷戶續租期限已從6年延長至12年，除原屋續租至12年，租期屆滿仍可再申請其它社宅，擴大照顧弱勢家庭。（編輯：黃世雅）1130501