國際家庭日王惠美分享愛家5撇步 眼耳口手心都用到

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（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）彰化縣府今天辦理國際家庭日活動，現場分享「愛家5撇步」包含眼神關注、耳朵傾聽、口常讚美、手多擁抱、心真誠相愛，也呼籲家長注意孩子使用3C瀏覽內容，讓孩子健康快樂成長。

響應5月15日國際家庭日，縣府今天在彰化市延平公園舉辦「愛家515－家庭享幸福」活動，宣揚家庭教育的重要，現場「愛家5到」啟動儀式邀民眾宣讀「愛家5撇步」，包含「眼」神要關注、「耳」朵要傾聽、「口」要常讚美、「手」要多擁抱、「心」真誠相愛。

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縣長王惠美出席表示，3C是不可或缺工具，但不要沉迷遊戲、追劇，透過家庭教育、學校教育、社會教育建立正確觀念，並注意瀏覽內容，讓孩子健康快樂成長；縣府辦理「善用3C親子同心」影片徵選，前80名上傳且符合親子互動主題者，活動結束可獲精美好禮。

王惠美說，縣府相當重視國際家庭日，不僅舉辦今天活動，也規劃「幸福家庭月」系列親職講座，透過講座傳達家庭教育重要性；另外，彰化縣家庭教育中心去年辦理228場次活動，參與人數高達3萬9942人次，盼人人擁有溫暖、關懷、安全、共享的家庭。（編輯：陳仁華）1130505