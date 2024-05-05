水利署：南投自來水普及率提升至82.03% 會持續改善

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（中央社記者蘇思云台北5日電）南投縣關切自來水不足，希望增加補助。經濟部水利署今天表示，前瞻計畫已投入新台幣3.75億元，增加南投供水受益5600戶，南投縣自來水供水普及率2023年底提升到82.03%，持續推動無自來水地區供水改善計畫，提升南投用水品質。

經濟部水利署今天發布新聞稿，政府為改善與滿足民眾用水需求，前瞻基礎建設計畫中推動「無自來水地區供水改善計畫」，全台平均自來水供水普及率自2017年底的93.91%，已提升到2023年底的95.67%。

水利署表示，南投地區山高偏遠，自來水管線延長的難度特別高，經濟部為加速推動，2018年修正申請要點，優先匡列35%經費分配在南投等普及率低地區，並縮小普及率計算範圍以增加偏遠地區核定數。前瞻計畫並投入經費3.75億元，南投地區增加供水受益5600戶，南投縣自來水供水普及率已由2017年底79.8%，提升到2023年底的82.03%。

為持續改善全國無自來水情形，水利署指出，已提報2025年到2029年的5年新興計畫，正送行政院審議中。計畫精進作為包括，自來水延管部分提高每戶評比上限以增加獲核機會；簡易自來水部分，增加補助經費用在淨水設施，並導入專業團隊協助操作，以提高簡易自來水管理品質與水質。

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另外，南投縣府建議南投草屯鳥嘴潭人工湖的周遭進行綠化美化，水利署表示，人工湖推動初期，已把生態與綠美化納入整體設計考量，例如，引水堰採低矮堰設計，並設置近自然魚道及瀑布式魚道，以利魚類迴流，河道左右岸都跟既有林木搭配植栽。

水利署說，湖區種植約5800株喬木及32萬株灌木，並設置環湖自行車道及人行步道，營造優質湖畔風光，成為南投遊憩新亮點。（編輯：林淑媛）1130505