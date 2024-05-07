高市某國小班導霸凌低年級學生 教局：依法解聘教師

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（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市某國小低年級班導今年1月遭10多名家長控訴霸凌、體罰學生，高雄市政府教育局今天表示，調查結果出爐，確認此師行為構成霸凌，學校應依法解聘教師並追究行政責任。

人本基金會南部辦公室3月揭露，今年1月接獲某國小10多名低年級家長申訴，班導遭指控在課堂上屢次以言語霸凌學生，更要求學生上課不准上廁所、上廁所就要體罰，有學生因此尿褲子，身心受創，聽到上學就害怕。

教育局今天發布新聞稿指出，高市府第一時間立即啟動府級霸凌調查程序，督導學校依法停聘涉案教師3個月並展開調查；調查報告7日出爐，確認霸凌成立，此師已構成校園霸凌防制準則教師解聘要件。

教育局要求校方，依「教師法」規定予以解聘，且1年至4年不得聘任；教育局並將追究行政責任，確保學生權益。

教育局表示，此案調查人員特聘府級專家學者協同調查，考量受害學生年紀尚小，除了律師、還有兒少精神科醫生，並依法納入「校方教師」及「家長代表」共同調查，力求完整釐清案情。

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調查委員共同認為，申訴對象年紀尚小，身心發展仍未成熟，對比此教師管教方式，確實有「言語霸凌」、「肢體霸凌」等長期現象，多名學生在身心科診斷出恐慌、做惡夢、憂鬱症等症狀，依照校園霸凌防制準則，判定此師確有霸凌事實，且行為重大應予解聘。

教育局長謝文斌強調，教育局會捍衛孩童受教權益，並提供受害學童後續心理輔導，同時將檢討相關校務管理人員及機制。（編輯：陳仁華）1130507