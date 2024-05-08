南投增19名公衛護理師 許淑華：優化服務量能

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（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）5月12日是國際護師節，南投縣衛生局今天舉辦資深護理人員表揚活動；縣長許淑華出席表示，衛生局去年反應衛生人力不足，縣府增加19名公衛護理師，盼優化衛生所服務量能。

南投縣衛生局今天在九九峰動物樂園舉辦慶祝護師節暨衛生局、所資深護理人員表揚活動，現場表揚服務滿25年有1人、20年3人、15年3人、10年4人、5年7人；許淑華出席說，衛生局護理人員是最重要資產，感謝擔任社區保健守門員角色，肩負縣民健康照護工作。

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許淑華說，為改善護理人力不足，南投縣已增加19名公衛護理師，減輕人力負擔，盼提升衛生所品質、優化服務；另外，南投縣衛生工作評比成績非常好，仁愛鄉、鹿谷鄉、名間鄉衛生所參加第15屆「金所獎」競賽分獲卓越獎、優等獎、佳作獎，是對基層的肯定與獎勵。

服務25年衛生局護理師、技士黃美明是獲表揚最資深，在臨床及公衛護理崗位多年，黃美明說，印象最深刻是國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，為疫調感染者足跡常忙到凌晨1、2時才能下班，天一亮又繼續工作，歷經COVID-19防疫「戰役」，她感覺病毒無所不在，落實防疫才能保護自已與別人。（編輯：陳仁華）1130508