蘆洲南北側通盤檢討案 新北：部都委會審過就補辦公開展覽

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（中央社記者王鴻國新北9日電）蘆洲南北側通盤檢討案引綠白陣營爭議，內政部長林右昌建議新北補辦公開展覽，新北市府說，會依建議，待部都委會審議通過後補辦公展，後續會再循程序送審，最後由內政部核定。

新北市蘆洲南北側農業區專案通盤檢討案，引起民進黨立委林淑芬與台灣民眾黨立委黃國昌隔空交鋒。關鍵在三重果菜批發市場是否遷移到蘆洲。內政部長林右昌昨天指出，建議新北市府應要補辦公開展覽的程序，蒐集地方意見。

市府今天上午召開「居民權益優先！蘆洲南北側都計專案通盤檢討案說明記者會」，由副市長劉和然率城鄉局副局長邱信智及農業局長李玟說明。

邱信智表示，蘆洲南北側案是併蘆洲第3次通盤檢討案，過去曾因內容複雜而暫緩，但後來因地方民意反映，市長侯友宜才會於108年重啟此案，109年通過市都委會審議後報內政部審議，初步已獲共識，部都委會通過後會要求新北重新補辦公開展覽。

劉和然表示，蘆洲南北側案從公展後仍接受民眾陳情，慢慢等到形成共識，等部都委會審議通過後會再送回市府，市府會啟動下一個程序，會再行公展後再循程序送市都委、部都委會審議，最後再送內政部核定，因此，民眾的意見，未來還有機會再反映及討論。

劉和然表示，三重果菜公司都更案和蘆洲南北側案是2件不同案子，利百代公司從89年就啟動三重果菜市場都更案，經過20多年後仍在整合階段，主要是因當地的地主達200多人，每個人都有不同意見，因此，整合困難，目前全案仍在審議中。

李玟表示，三重區公所108年市政會議報告時，說明三重果菜市場都更案所遇到的困境，市長侯友宜提出想法，參照日本築地市場異地重建案例辦理，市府才會在蘆洲南北側案中的捷運機廠用地旁，規劃銀河灣計畫，配合三重果菜市場搬遷，打造智慧批發市場及全台最大室內休閒娛樂中心，創造蘆北地區國際新亮點。

就在市府召開記者會說明時，民進黨新北市議員顏蔚慈也到場關切，她對媒體表示，她不是來踢館的，她肯定劉和然顯然比黃國昌有guts，如果黃國昌不知道，不想問林淑芬，也可以來問劉和然，不要不知道就亂批評中央卡地方，這是大家所不能接受的，也希望此事能回到正常討論。（編輯：方沛清）1130509

圖為蘆洲南北側農業區範圍分布圖。 （圖取自新北市政府城鄉發展局網頁planning.ntpc.gov.tw）

新北市政府9日上午舉行「居民權益優先！蘆洲南北側都計專案通盤檢討案」說明記者會，民進黨新北市議員顏蔚慈（左）也到場關切。中央社記者王鴻國攝 113年5月9日

新北市政府9日上午舉行「居民權益優先！蘆洲南北側都計專案通盤檢討案」說明記者會，市府城鄉局副局長邱信智表示，蘆洲南北側案是併蘆洲第3次通盤檢討案，過去曾因內容複雜而暫緩。中央社記者王鴻國攝 113年5月9日