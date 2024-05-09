台南某私立幼兒園疑虐童 2教保人員停職調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南9日電）台南市某家私立幼兒園發生2名教保人員疑似對幼童拍打頭部、刻意背著鏡頭再打耳光等虐童行為，市府教育局今天表示，涉案人員已停職接受調查，2週內完成報告，依法處理。

民進黨籍台南市議員陳秋萍今天指稱台南市某家私立幼兒園疑似虐童，幼童4月返家向家長反映老師會打人，家長則擔心陳情會被「搓掉」，教育局應落實「虐童零容忍」。

市府教育局初步調查，教保人員管教時，1件疑是幼童吃飯挑食，吃得較慢，老師動作較粗魯，踰越管教行為；另1件是教保人員對多名幼童「巴頭」，仍待釐清。

教育局長鄭新輝說，幼兒園影片看起來罪證確鑿，若查證屬實，該怎麼處理就怎麼處理，教保人員行為是體罰或虐童，有待認定及開罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局發布新聞稿指出，2名教保行為人已停職接受調查，教保相關人員違法事件審查小組也決議組成調查小組，2週內完成調查報告，依法處理。

教育局表示，如查證有不當對待情事且情節重大，將依教保服務人員條例處罰行為人新台幣6萬元至60萬元罰緩，並將通報1年至4年、甚至終身不得在教保服務機構任職；幼兒園行政管理將一併查察，若有違失，依法究責。（編輯：謝雅竹）1130509